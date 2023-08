Αντετοκούνμπο: «Ίσως στην Ελλάδα είμαι παραπάνω διάσημος απ' ότι ΛεΜπρόν-Τζόρνταν στις ΗΠΑ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από τη... βόμβα ότι μπορεί να αποχωρήσει από τους Μπακς, μίλησε και για τη δημοφιλία του στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... ταρακούνησε τον οργανισμό των Μπακς, αφού σε τοποθέτησή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι . Ο Greek Freak παραχώρησε συνέντευξη στους New York Times κι έστειλε μήνυμα στους ιθύνοντες των ελαφιών για το μέλλον. «Θα είμαι πιστός όσο είμαστε ομάδα πρωταθλητισμού. Δεν θέλω να είμαι 20 χρόνια στην ίδια ομάδα και να μην κερδίσω άλλο πρωτάθλημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Εκτός από αυτή την πολύ σημαντική απάντηση, ο Έλληνας σταρ μίλησε και για το πόσο δημοφιλής είναι στη χώρα μας και σε σύγκριση με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζείμς. «Όσο δημοφιλής είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ή ο Μάικλ Τζόρνταν στις ΗΠΑ, τόσο είμαι και εγώ στην Ελλάδα. Ίσως και περισσότερο», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Μπακς που φέτος θα αποτελέσει την μεγάλη απουσία της Εθνικής, καθώς δεν θα αγωνιστεί στο Mundobasket.

