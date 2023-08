Κοντά σε ομάδα του ΝΒΑ βρίσκεται ο Σβι Μιχάιλιουκ, αφού την περίπτωση του Ουκρανού έχουν κυκλώσει οι Μιάμι Χιτ.

Ο έμπειρος περιφερειακός θα κάνει όση υπομονή χρειάζεται, ώστε να βρει ομάδα στο ΝΒΑ, που να καλύπτει τα «θέλω» του, τόσο οικονομικά, όσο και αγωνιστικά.

Σε πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση του Μιχάιλιουκ με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τους εξήγησε πως θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ, με την περίπτωση του να «παγώνει» για τους «πράσινους».

Η ομάδα που περίμενε ο Μιχάιλιουκ είναι οι Χιτ. Η ομάδα από το Μαιάμι έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τον Ουκρανό σουτέρ, αφού είναι πολύ πιθανό, τουλάχιστον ένας εκ των Ντάνκαν Ρόμπινσον και Τάιλερ Χίρο, συν τον Μαξ Στρους, να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για το Κλίβελαντ.

Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ της αποχώρησης τους από το Μαιάμι, τότε ο Μιχάιλιουκ θα υπογράψει με τους Χιτ και θα παραμείνει στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

The Miami HEAT have expressed interest in signing Ukrainian sharp shooter Sviatoslav Mykhailiuk per source.



Move is largely contingent on expected need to replenish shooting by eventual departure of Duncan Robinson &/or Tyler Herro + Max Strus leaving to CLE.