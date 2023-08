Ο Στίβεν Σμιθ είπε ότι ο Μπολ δεν μπορεί καν να σηκωθεί και εκείνος του απέδειξε το αντίθετο: «Πες μου ποιες είναι οι πηγές σου» (vid)

Μια ατάκα του γνώριμου σχολιαστή του ESPN, Στίβεν Α Σμιθ, στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει την αντίδραση του Λόνζο Μπολ ο οποίος με σχετικό βίντεο θέλησε να του αποδείξει το αντίθετο.

Είναι γνωστό ότι ο Λόνζο Μπολ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης και την ερχόμενη σεζόν. Τελευταίο ματς του γκαρντ των Σικάγο Μπουλς ήταν στις 14 Ιανουαρίου 2022 και έκτοτε δεν πάτησε ξανά στα παρκέ του ΝΒΑ.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το πρόβλημα στο γόνατο είναι αρκετά σοβαρό ωστόσο ο Στίβεν Α. Σμιθ, σχολιαστής του ESPN έδωσε μια άλλη διάσταση λέγοντας σε εκπομπή ότι «δεν μπορεί καν να σηκωθεί όρθιος όταν βρίσκεται σε καθιστή θέση» με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση του Λόνζο Μπολ!

Μάλιστα έφτιαξε και βίντεο για του αποδείξει το αντίθετο, στο οποίο σηκώνεται και κάθεται χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα και μάλιστα στηριζόμενος στο ένα του πόδι: «Πες μου ποιες είναι οι πηγές στον Στίβεν Α. Σμιθ. Σταμάτα να λες ανοησίες» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Τα όσα είπε ο Στίβεν Α. Σμιθ για τον Μπολ...

"I don't think he'll ever be the same... I've heard that it's even hard for him to get up from the sitting position... I'm really, really sad for him."



Stephen A. Smith on Lonzo Ball missing another NBA season after his latest knee surgerypic.twitter.com/d5HjCyXfTK

...και το βίντεο-απάντηση του Λόνζο