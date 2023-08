Ιγκουοντάλα για Μπάτλερ: «Ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει στον Κόμπι Μπράιαντ»

Τη μεντάλιτι του Τζίμι Μπάτλερ εκθείασε ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, λέγοντας ότι είναι το πιο κοντινό που έχει δει σε παίκτη με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζίμι Μπάτλερ. Την ώρα που αναμένεται να φανεί αν θα συνεχίσει ή όχι την καριέρα του, ο βετεράνος φόργουορντ τοποθετήθηκε ανοιχτά στο σόου του Ζιλμπέρ Αρίνας για τον σταρ των Χιτ.

Μάλιστα στην κουβέντα μπήκε και ο Κόμπι Μπράιαντ, με τον Ίγκι να κάνει τη σχετική σύγκριση των δύο. «Είναι πιθανότατα ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει στον Κόμπι Μπράιαντ με τη μεντάλιτι που έχει. Ο Τζίμι θα βρει έναν τρόπο να κερδίσει, δεν έχω θέληση σαν αυτήν ξανά» ήταν τα λόγια του Ιγκουοντάλα.

Ο Μπάτλερ ολοκλήρωσε μία ακόμα... επική σεζόν με το Μαϊάμι, φτάνοντας ως τους τελικούς του NBA, όπου ο Γιόκιτς και η παρέα του στο Ντένβερ έβαλαν ξανά φρένο στα όνειρα των Χιτ.

"He's probably the closest that I've seen to Kobe Bryant with that mentality of just man, Jimmy will figure out a way for us to win. I've never seen a will like that."



Andre Iguodala on Jimmy Butler



(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/AeCSDjLCnN