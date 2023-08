Ο Πατ Κόνατον είχε κάτι να... πει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη στιγμή που υπέγραφε αυτόγραφα κατά τη διάρκεια event που έφερε το όνομά του.

Ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς έχει δημιουργήσει το «Pat Connaughton Fοundation» στο οποίο φιλοξενεί πολλά μικρά παιδιά προκειμένου να τα βοηθήσει και να τους δείξει τον δρόμο προκειμένου να κυνηγήσουν τα όνειρά τους μέσα από τον αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια του event και δη όταν υπέγραφε αυτόγραφα στους μικρούς θαυμαστές του, κάποιος πιτσιρικάς του είπε: «Έπρεπε να φέρεις και τον Γιάννη» με τον Πατ Κόνατον να του λέει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ γυρνώντας στην κάμερα, είπε χαριτολογώντας: «Γιάννη, τα παιδιά δεν με θέλουν. Θέλουν εσένα» ενώ λίγο αργότερα έγραψε σε σχετικό tweet στο οποίο παρέθεσε το βίντεο.

«Πάντα υπό τη σκιά του Αντετοκούνμπο. Ακόμα και στο δικό μου event!»

Always in the Antetokounmpo shadow… even at my own event! 😂 @Giannis_An34 pic.twitter.com/BiPq7i9uVc