Ο Γκρεγκ Πόποβιτς δέχτηκε μία ιδιαίτερη επίσκεψη. Μία suuper fan των Σαν Αντόνιο Σπερς, η οποία ήθελε μόνο μία αγκαλιά με τον θρυλικό προπονητή.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς ετοιμάζεται να διαβεί την πύλη του Hall of Fame του ΝΒΑ. Οι μέρες πριν την τελετή κυλούν με πολλές φωτογραφίες, μπόλικες εκδηλώσεις και φυσικά επαφή με τους φιλάθλους και τους θαυμαστές.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής αυτόγραφων, ο «Ποπ» δέχτηκε μία ιδιαίτερη επίσκεψη. Μία κυρία, ντυμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια, με αντικείμενα που παραπέμπουν στους Σαν Αντόνιο Σπερς, εξομολογήθηκε ότι ταξίδεψε 3.200 χιλιόμετρα, από το Σαν Αντόνιο μέχρι τη Μασαχουσέτη, έδρα του Hall of Fame, για να συναντήσει τον θρυλικό προπονητή.

Και είχε μόνο ένα αίτημα: Μία αγκαλιά! Ο Πόποβιτς συμφώνησε ότι χρειάζεται και αυτός μία μεγάλη αγκαλιά. Έτσι και έγινε!

Δείτε το βίντεο:

A legendary moment between Coach Pop and this amazing @Spurs super fan at the Hall of Fame pic.twitter.com/VKybsoBeGu