O Μάτζικ Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά και συνεχίζει να διαφημίζει τις ομορφιές της χώρας μας.

Για άλλη μια χρονιά ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς κάνει βόλτες στα νησιά της Ελλάδας και απολαμβάνει τις ομορφιές της πατρίδας μας. Ο Μάτζικ Τζόνσον έχει βρεθεί σε Μύκονο, Σαντορίνη και πλέον έχει κάνει την εμφάνιση του στην Κεφαλονιά.

Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία μαζί με την παρέα του και ντύθηκαν Έλληνες Θεοί. «Το πλήρωμα του Phoenix 2 έφτιαξαν ένα θέαμα με Έλληνες Θεούς και Θεές στο γιοτ! Περάσαμε πολύ καλά που ντυθήκαμε και χορέψαμε, ενώ η σεφ Ντέιζι ετοίμασε ένα φανταστικό δείπνο για να το απολαύσουμε. Τι υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα», έγραψε.

The Phoenix 2 crew put on a Greek god and goddess extravaganza tonight on the yacht! We had so much fun dressing up and dancing and Chef Daisy prepared an outstanding spread for us to enjoy! What a beautiful sunset tonight in Greece 🤩 pic.twitter.com/YRW0ieNqMP