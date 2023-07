Ντουράντ για Γκριν: «Απομόνωσα τον εαυτό μου μετά το επεισόδιο στον πάγκο» (vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ θυμήθηκε το επεισόδιο με τον Ντρέιμοντ Γκριν, όταν ακόμη έπαιζε για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, εξηγώντας ότι η αντιμετώπισή του σαν να μη συνέβη τίποτα, τον οδήγησε να απομονώσει τον εαυτό του.

Ο Κέβιν Ντουράντ θυμήθηκε ένα (σοβαρό) περιστατικό από το 2018. Όταν ακόμη ήταν μέλος των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Σε μία αναμέτρηση με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, στα τελευταία λεπτά της κανονικής περιόδου ο Ντρέιμοντ Γκριν του άρπαξε το ριμπάουντ από τα χέρια, κινήθηκε προς την επίθεση και τελικά έχασε την κατοχή.

Ο Ντουράντ απόρησε, όπως και ο Κλέι Τόμπσον, όμως η μάζωξη των παικτών στον πάγκο για το τάιμ άουτ, έφερε το ξέσπασμα του Γκριν προς τον παίκτη πλέον των Φοίνιξ Σανς!

Ο KD περιέγραψε το σκηνικό, εξηγώντας ότι ο Γκριν είναι αυτός που πάντα φωνάζει στον πάγκο. Αλλά εκείνη τη φορά ο Ντουράντ θέλησε να ακούσει και το περιεχόμενο όσων είχε να πει, το οποίο είχε αποδέκτη τον συμπαίκτη του.

«Ήμουν τόσο μπερδεμένος εκείνη τη στιγμή γιατί "δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο προηγουμένως. Άρχισα να απομονώνω τον εαυτό μου μετά απ' αυτό, επειδή "κανείς δεν θέλησε να μιλήσει για το περιστατικό"», ήταν τα λόγια του Ντουράντ.

"I'm just so confused at that moment 'cause he ain't ever did nothing like that before...I just started isolating myself after that 'cause nobody ever talked about it."



Kevin Durant on infamous Warriors endgame vs the Clippers 🗣



(via @shobasketball)pic.twitter.com/exzDPpCnlK