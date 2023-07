Λου: «Οι Λέικερς του 2001 ήταν η κορυφαία ομάδα ever»

Ο Τάι Λου αποθέωσε τους Λέικερς του Σακίλ και του Κόμπι, της σεζόν 2000-01. Μέλος των λιμνάνθρωπων εκείνη τη χρονιά.

Οι Λέικερς κατάφεραν να πάρουν τρία σερί πρωταθλήματα από το 2000 μέχρι το 2002, όντας άτρωτοι σε εκείνο το διάστημα. Το 2001 μπορεί ο Άλεν Άιβερσον να τους πήρε το πρώτο ματς με τους Σίξερς στους τελικού, όμως στη συνέχεια η ομάδα του Κόμπι Μπράιαντ και του Σακίλ Ο'Νίλ επικράτησε με 4-1, πανηγυρίζοντας τον τίτλο.

Ένας άνθρωπος που έπαιξε σε εκείνους τους τελικούς με τη φανέλα των λιμνάνθρωπων και μάλιστα πρωταγωνίστησε στο θρυλικο stepover που του έκανε ο Αnswer στο Game 1, ο Τάι Λου μίλησε για εκείνη την ομάδα των Λέικερς.

Ο head coach των Κλίπερς μίλησε στο All The Smoke Podcast και ανέφερε πως κανείς δεν μπορούσε να νικήσει εκείνους τους Λέικερς, προσθέτοντας πως ήταν η κορυφαία ομάδα της ιστορίας.

Εκτός λοιπόν από την απίθανη δυάδα Κόμπι-Σακίλ, η ομάδα του Λος Άντζελες είχε τον Ντέρεκ Φίσερ σαν point guard, τον Ρικ Φοξ small forward και τον Χόρας Γκραντ στο «4». Ο Black Mamba έπαιζε shooting guard και ο Diesel σέντερ φυσικά. Στο ρόστερ υπήρχαν οι Χόρι, Σο, Λου, Χάρπερ, Ντιβέν Τζορτζ, Μαρκ Μάντσεν και Φόστερ.

Ty Lue calls the 2001 Lakers team the best ever 🔥



(via All The Smoke Podcast, @shobasketball) pic.twitter.com/iRajg9kBQj