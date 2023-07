ΛεΜπρόν για Πόποβιτς: «Συγχαρητήρια, το επόμενο δείπνο για κρασιά είναι δικό σου»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έσπευσε να συγχαρεί τον Γκρεγκ Πόποβιτς για το νέο του συμβόλαιο με τους Σπερς δίνοντάς του και τον... λογαριασμό στο επόμενο δείπνο τους.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και θα είναι στο «τιμόνι» της ομάδας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με τις απολαβές του να φτάνουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια, η θρυλική μορφή των πάγκων πήρε τα ηνία από τον Μόντι Γουίλιαμς για τον πιο ακριβοπληρωμένο τεχνικό στην ιστορία του NBA.

Οι σχέσεις του Πόποβιτς με τους αστέρες της Λίγκας είναι εξαιρετική και πόσω μάλλον με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος δεν έχασε χρόνο και τον συνεχάρη για αυτό το νέο του deal.

Μάλιστα, φάνηκε να οργανώνει σιγά-σιγά και την επόμενη συνάντησή τους, αφού στην ανάρτηση μέσω του Twitter αναφέρει χαρακτηριστικά «το επόμενο δείπνο για κρασιά είναι δικό σου»... στέλνοντάς του ουσιαστικά και τον λογαριασμό.

POP!!!!!! Congrats on the new deal. Next wine dinner on you 🍷🍷😁😉