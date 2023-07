Τα δικαιώματα του Πάτι Μιλς έχουν γίνει... μπαλάκι του τένις το τελευταίο δεκαήμερο, με τους Θάντερ να τον προσφέρουν ως αντάλλαγμα στους Χοκς.

Ένα μεγάλο trade μεταξύ των Χοκς και τον Θάντερ, φέρνει στην Ατλάντα τον Πάτι Μιλς. Τα «γεράκια» όπως μετέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, θα δώσουν τους Ρούντι Γκέι, Ουσμάν Γκαρούμπα και Τάι Τάι Ουάσινγκτον, μαζί με ένα pick δευτέρου γύρου για να πάρουν τον Αυστραλό βετεράνο.

Μία κίνηση που τους εξασφαλίζει και 4.5 εκατομμύρια στο salary cap της ερχόμενης σεζόν. Ωστόσο για τον Μιλς το τρομερό είναι πως έγινε trade τρίτη φορά μέσα σε ένα δεκαήμερο, με τα δικαιώματά του τουλάχιστον προς το παρόν, να καταλήγουν στην Ατλάντα.

