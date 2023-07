Ο Ντάρεν Κόλισον ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στο ΝΒΑ και δοκιμάστηκε από τους Σαμς

Τελευταία φορά που είδαμε τον Ντάρεν Κόλισον στα παρκέ του ΝΒΑ ήταν το 2021=22, τότε που αγωνίστηκε στους Λέικερς. Σύμφωνα με τον Chris Haynes, ο έμπειρος γκαρντ δοκιμάστηκε από τους Σανς την τελευταία εβδομάδα και τα πήγε περίφημα, αφήνοντας ικανοποιημένους τους ανθρώπους του Φοίνιξ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Χόρνετς, Πέισερς, Μάβερικς, Κλίπερς, Κινγκς και Λέικερς. Κορυφαία του σεζόν το 2014-15 στο Σακραμέντο, εκεί όπου είχε 16.1 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 1.5 κλέψιμο ανά ματς. Σεζόν καριέρας τότε σε πόντους, ριμπάουντ και κλέψίματα.

Darren Collison worked out for Suns last week and "had a great showing," per B/R's @ChrisBHaynes



Collison last played in the NBA during the 2021-22 season with the Lakers pic.twitter.com/xwRmTfs12X