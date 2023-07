Aπό τους Λέικερς στους Νετς ο Λόνι Γουόκερ, ο οποίος είχε προσφέρει βοήθεια στους λιμνάνθρωπους στα play-offs.

Οι Νετς χτίζουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν και δεν σταματούν να προσθέτουν κομμάτια στο παζλ. Παίκτης της ομάδας είνα ο Λόνι Γουόκερ που συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο.

Ο Γουόκερ αγωνίστηκε στους Λέικερς τη σεζόν που πέρασε, κάνοντας ορισμένα καλά ματς στη σειρά κόντρα στους Γουόριορς. Σε 56 ματς για τη regular season είχε 11.7 πόντους με 36.5% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη για τον χρόνο του, καθώς μπροστά από εκείνον στην ιεραρχία του Μπρούκλιν για τη θέση του σούτινγκ γκαρντ βρίσκονται οι Μάικαλ Μπρίτζες και Καμ Τόμας.

Free agent Lonnie Walker has agreed to a one year deal with the Brooklyn Nets, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tell ESPN.