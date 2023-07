Μικρή... διευκόλυνση ζητούν από το ΝΒΑ οι Σικάγο Μπουλς προκειμένου να ελευθερώσουν ένα κομμάτι του salary cap τους, εξαιτίας της κατάστασης του Λόνζο Μπολ.

Οι Σικάγο Μπουλς έρχονται αντιμέτωποι με τον τραυματισμό του Λόνζο Μπολ για ακόμη μια φορά. Ο άσσος των «ταύρων» που ταλαιπωρείται για πολύ μεγάλο διάστημα πλέον δε θα κάνει το comeback ούτε την ερχόμενη σεζόν, από την οποία θα χάσει και όλα τα παιχνίδια!

Αυτή η κατάσταση φέρνει τους Μπουλς με την πλάτη στον τοίχο, αναφορικά και με τον σχεδιασμό για το ρόστερ της αγωνιστικής περιόδου 2023/24. Έτσι, αιτούνται από το NBA το «Disabled Player Exception».

Η συγκεκριμένη «εξαίρεση» μπορεί να χορηγηθεί όταν μια ομάδα NBA έχει έναν παίκτη με τραυματισμό που θεωρείται season ending. Η έγκρισή της δίνει στον σύλλογο κάποια πρόσθετη ευελιξία δαπανών και συνήθως την υπογραφή παίκτη με το 50% του μεριδίου που καλύπτει το συμβόλαιο του τραυματία, στην προκειμένη του Λόνζο Μπολ.

The Chicago Bulls have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $10.2 million due to injury of Lonzo Ball, who is expected to miss the entire 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium.