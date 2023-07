Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θα συνεχίσει να είναι παίκτης των Κλίπερς για άλλα δύο χρόνια.

Ακούστηκαν πολλά για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Ράσελ Γουέστμπρουκ,όμως ο Russ αποφάσισε να μην αλλάξει γειτονιά. Σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντρια Βοϊναρόφσκι, ο έμπειρος γκαρντ συμφώνησε για διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κλίπερς, το οποίο θα του αποφέρει σχεδόν 8 εκατ. δολάρια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και player option, δίνοντας την ευκαιρία στον Russ να πάρει αυτός την απόφαση για το μέλλον του. Οι Κλίπερς ήθελαν πάση θυσία να κρατήσουν τον πρώην MVP της λίγκας και τα κατάφερα. Προς το τέλος της σεζόν, ξεκινούσε σαν βασικός point guard και το πάλεψε πολύ μετά τις απουσίες του Λέοναρντ και του Τζορτζ.

Free agent Russell Westbrook has agreed on a two-year, nearly $8M deal to stay with the Clippers, agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. Deal includes player option. Clippers were eager to bring back 9-time All-Star after his late season run as starting point guard. pic.twitter.com/ycN4Mc6G1I