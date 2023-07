Παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς θα παραμείνει ο Ντ'Αντζελο Ράσελ για τις επόμενες δύο σεζόν, με συμβόλαιο 37 εκατομμυρίων δολαρίων και οψιόν ανανέωσης στην πλευρά του για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ντ'Αντζελο Ράσελ θα είναι και τις επόμενες δύο σεζόν ο βασικός πόιντ γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Ράσελ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών για το αντίτιμο των 37 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ράσελ που ήρθε μεσούσης της περσινής σεζόν στους «λιμνανθρώπους», όπως έχει μεταφέρει και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι θα έχει οψιόν ανανέωσης στη δική του πλευρά το καλοκαίρι του 2024, ώστε να παραμείνει στο Λος Άντζελες.

Φέτος αγωνίστηκε για 17 παιχνίδια στην κανονική περίοδο με τους Λέικερς, ενώ στα play-offs μέτρησε ακόμα 16, στα οποία πέτυχε 13.3 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ.

Free agent G D’Angelo Russell has agreed on a two-year, $37 million contract to stay with the Los Angeles Lakers, co-heads of @CAA_Basketball Austin Brown and Aaron Mintz along with Antonio Russell tell ESPN. Deal has player option. Lakers secure their starting point guard. pic.twitter.com/ScrZHD7Jio