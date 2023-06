Σε μία κίνηση με διπλό νόημα ετοιμάζεται να προχωρήσει η Nike που σκοπεύει να λανσάρει ξανά τη σειρά Kobe προς τιμήν του Black Mamba σε μία ημέρα αφιερωμένη σε εκείνον!

Μετά τον πρόωρο θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζιάνα, το 2020, δεν ήταν σαφές εάν η Nike θα συνέχιζε να παράγει τη σειρά που έφερε το σήμα του θρυλικού άσσου των Λος Άντζελες Λέικερς.

Παρόλα αυτά, τον Μάρτιο του 2022, η γυναίκα του Βανέσσα, ανακοίνωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου που τους δέσμευε και κατ΄ επέκταση υπήρχε στο πλάνο να κυκλοφορήσει και πάλι η γραμμή με την υπογραφή του Black Mamba.

Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στις 24 Αυγούστου του 2023 στην... Kobe day! Την είδηση έκανε γνωστή ο CEO της εταιρίας, Τζον Ντόναχο, που αποκάλυψε πως η Nike σκοπεύει να λανσάρει ξανά την πολυπόθητη σειρά του Κόμπι.

Nike CEO John Donahoe says Nike is planning to “relaunch the Kobe brand” ahead of Kobe Day on Aug. 24 this summer.