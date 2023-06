Κάρι για Κρις Πολ: «Κάθε ομάδα που τον αποκτά, γίνεται καλύτερη»

Ο Στεφ Κάρι αποθέωσε τον νέο του συμπαίκτη, Κρις Πολ.

Εδώ και λίγες μέρες ο Κρις Πολ αποτελεί παίκτη των Γουόριορς και φέτος θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, ένας τίτλος πυο του λείπει τόσο πολύ για να ανέβει και status και να... κλείσει στόματα πολλών.

Για τον CP3 μίλησε ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ με τον οποίο θα συνεργαστεί στην περιφέρεια, συνθέτοντας ένας από τα κορυφαία δίδυμα γκαρντ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο λόγος για τον Στεφ Κάρι που έσταξε μέλι για τον Πολ, αναφέροντας: «Κάθε ομάδα που έχει τον Πολ γίνεται καλύτερη». Και αυτό ισχύει αν δει κάποιος το παρελθόν του έμπειρου γκαρντ, αφού ανεβάζει επίπεδο όλες τις ομάδες που παίζει.

Stephen Curry on Chris Paul being traded to Golden State:



“Every team CP has been on, gets better.”



Will Golden State be championship contenders with CP3? 🤔@TTWirePodcast pic.twitter.com/jiB78uMQua