Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ θα συνεχίσει να είναι ο Βίκτορ Ολαντίπο, που ενεργοποίησε την οψιόν του για την επόμενη σεζόν και θα λάβει 9.4 εκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό της φετινής postseason είχε να κάνει με τους Μαϊάμι Χιτ και το κατά πόσο θα ήταν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στους τελικούς με τους Νάγκετς, εάν είχαν στη διάθεσή τους Ολαντίπο και Χίρο.

Ο πρώτος εκ των δύο επισημοποίησε πως... άφησε κάτι στη μέση με τους Χιτ. Ο Ολαντίπο (31 ετών, 1.93μ.) υπέγραψε την οψιόν της επόμενης χρονιάς, όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι και θα παραμείνει στο Μαϊάμι, εκεί όπου θα έχει λαμβάνειν 9.4 εκατομμύρια δολάρια.

Σε 42 παιχνίδια της περσινής κανονικής περιόδου, ο Βίκτορ Ολαντίπο μέτρησε 10.7 πόντους (33% τρίποντο), 3 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Miami’s Victor Oladipo has exercised his $9.4M option for 2023-24, source tells ESPN.