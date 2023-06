Ο Λίλαρντ θα ήθελε να συνθέσει μια τριάδα με τους Ντρέιμοντ Γκριν και Τζέραμε Γκραντ στο Πόρτλαντ.

Όπως όλα δείχνουν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα έχουν για άλλη μια χρονιά τον Ντέιμιαν Λίλαρντ στο ρόστερ, με την προϋπόθεση να χτίσουν μια ανταγωνιστική ομάδα γύρω του.

Τα δημοσιεύματα δεν σταματούν για το Πόρτλαντ και σύμφωνα με τον Sam Amicκ, το ιδανικό σενάριο για τον Dame, θα ήταν να έχει μαζί τους στους Μπλέιζερς τους Ντρέιμοντ Γκριν (έμεινε ελεύθερος από τους Γουόριορς) και Τζέραμι Γκραντ.

Αν οι συγκεκριμένοι παίκτες βρίσκονται στο Πόρτλαντ τη νέα σεζόν τότε, η ομάδα θα ξεκινά με τους Λίλαρντ, Χέντερσον (rookie που πήραν στο Νο.3), Γκραντ, Γκριν και Νούρκιτς.

REPORT: Damian Lillard’s ‘dream scenario’ in Portland would be to re-sign Jerami Grant & sign Draymond Green.



PG: Damian Lillard

SG: Scoot Henderson

SF: Jerami Grant

PF: Draymond Green

C: Jusuf Nurkic



Would that starting lineup be a contender? 🤔



Via. @sam_amick pic.twitter.com/lZvMDXCHnd