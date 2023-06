Ρόντμαν: «Ο Μπερντ στη σημερινή εποχή θα έπαιζε Ευρώπη, καλύτερος ο Γιόκιτς»

Ο Ντένις Ρόντμαν έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί για τον Λάρι Μπερντ.

Ήταν ένας από τους κορυφαίους ριμπάουντερ και αμυντικούς της γενιάς του ο Ντένις Ρόντμαν, ενώ αποτέλεσε πυλώνα στους Μπουλς του Τζόρνταν και τους Πίστονς του Τόμας. Ένας... τρελός τύπος που είπε για άλλη μια φορά να προκαλέσει με τα λεγόμενα του, μιλώντας στο Vlad TV για τον Λάρι Μπερντ.

«Αν ο Μπερντ έπαιζε σε αυτή την εποχη, νομίζω πως θα βρισκόταν στην Ευρώπη. Κάπου εκεί. Το παιχνίδι του ταίριαζε στη Βοστώνη των 80s. Στο σημερινό κόσμο σίγουρα όχι. Δεν τον μειώνω γιατί ήταν σπουδαίος παίκτης της εποχής του. Νομίζω πως το παιδί στο Ντένβερ είναι καλύτερος του Μπερντ. Παναγιά μου, είναι αργός, παιζει αργά, αλλά ξέρει καλά το παιχνίδι. Καλύτερος από τον Μπερντ. Αν κάναμε σύγκριση μεταξύ των δύο, ο κόσμος θα διάλεγε τον Γιόκιτς», ήταν τα λόγια του Worm που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Dennis Rodman on who wins one-on-one, LeBron vs. Larry Bird:



“Sorry, what? If Larry Bird played in this era he’d be in Europe… Hell no, there’s no way… I think the kid from Denver is way better than him.”



(via @vladtv) pic.twitter.com/In7MzzkhLQ