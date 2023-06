Οι Κλίπερς ψάχνουν τρόπο για την επανασύνδεση τους με τον Κρις Πολ.

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ αποχώρησε από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, αφού έφυγε ανταλλαγή για τους σανς, με τους τους Κρις Πολ και Λάντρι Σάμετ να πηγαίνουν στους πρωτεουσιάνους.

Πάντως ο CP3 δεν φαίνεται πως θα μείνει και πολύ στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ, οι Γουίζαρντς συζήτησαν με τους Κλίπερς για ενδεχόμενη ανταλλαγή του Πολ.

Ο Πολ πέρασε τα καλύτερα χρόνια του στους Kλίπερς από το 2012 μέχρι το 2017, όμως του έλειψε τόσο ένα πρωτάθλημα, το οποίο ψάχνει ακόμα και σήμερα.

The Clippers and Wizards touched base yesterday on a potential Chris Paul trade, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/f1PEKuQKTG