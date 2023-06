Ο Μπράντλεϊ Μπιλ είχε πολλές επιλογές για ανταλλαγή, όμως επέλεξε Σανς.

Το πιο hot όνομα των τελευταίων ωρών στο ΝΒΑ είναι ο Μπράντλεϊ Μπιλ, αφού οι Γουίζαρντς τον έστειλαν στους Σανς και πήραν τους Κρις Πολ, Λάντρι Σάμετ και μερικά draft picks δευτέρου γύρου.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο πρώην σταρ των πρωτευουσιάνων επέλεξε τους... ήλιους, ενώ είχε και άλλους πιθανούς προορισμούς. Ο Μπιλ γύρισε την... πλάτη σε Χιτ, Μπακς και Κινγκς για να κάνει το ταξίδι για το Φοίνιξ.

Σε όλη του την καριέρα δεν έχει διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα και στους Σανς θα έχει την μεγάλη του ευκαιρία πλάι σε Ντέβιν Μπούκερ και Κέβιν Ντουράντ που διψούν για την κορυφή και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία, αφού φέτος κουβαλούσαν μόνοι τους το Φοίνιξ στην postseason.

