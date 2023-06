O Mπράντλεϊ Μπιλ λογικά δεν βρίσκεται στους Γουίζαρντς τη νέα σεζόν

Μπακς και Χιτ θα... παλέψουν για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπιλ που δείχνει... φευγάτος από την Γουάσινγκτον, αφού σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από την Τετάρτη 14 Ιούνη, οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς είναι ανοικτοί στο ενδεχόμενο να δοθεί ο Μπράντλεϊ Μπιλ με την μορφή trade.

Πλέον το πράγμα πήγε ένα βήμα παραπέρα, αφού ο Κρις Χέινς αναφέρει πως ο σταρ των... μάγων μαζί με τους εκπροσώπους του πήρε άδεια από τους Γουίζαρντς για να μιλήσε με άλλες ομάδες που θέλει να γίνει ανταλλαγή. Λογικά Μπακς και Χιτ θα είναι στις προθέσεις του.

Ο Μπράντλεϊ αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς ηγέτες ομάδων στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ποτέ στην Γουάσινγκτον δεν έκανε το βήμα παραπάνω για να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα.

Πάντως θα ήταν ωραία τριάδα το Αντετοκούνμπο-Μπιλ-Χόλιντεϊ.

