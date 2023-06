Μπέβερλι: «Δεν θα σας αρέσει, αλλά ο Τάουνς είναι ο κορυφαίος ψηλός στο ΝΒΑ»

O Πατ Μπέβερλι επέλεξε τον Τάουνς ως τον κορυφαίο ψηλό στο ΝΒΑ.

Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς ρωτήθηκε για εκείνον που θεωρεί τον κορυφαίο ψηλό στο ΝΒΑ και διάλεξε έναν γνώριμο του. Ο λόγος για τον Καρλ-Άντονι Τάουνς με τον οποίο είναι συμπαίκτες στη Μινεσότα. «Δεν θα σας αρέσει η απάντηση μου. Ο Τάουνς», ήταν τα λόγια του Μπέβερλι.

Όλα αυτά ενώ πριν λίγες ώρες ο KAT έχει πει πως όταν αποσυρθεί, οι άνθρωποι θα λένε πως έχει αλλάξει το παιχνίδι. Φέτος ο Τάουνς αγωνίστηκε σε μόλις 29 ματς αφού τραυματίστηκε τον Νοέμβρη και επέστρεψε στη δράση τον Μάρτη.

Μέτρησε 20.8 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Του λείπει πολύ μια σημαντική πορεία με τους... λύκους στα play-offs, ενώ το όνομα του εμπλέκεται σε σενάρια ανταλλαγής.

