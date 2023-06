Tάκερ: «Τα 11 εκατ. δολάρια που παίρνω δεν είναι αρκετά, είμαι... κοινωνικός λειτουργός»

Σε μια ξεχωριστή δήλωση προχώρησε ο Πι Τζέι Τάκερ, αναφέροντας πως δεν παίρνει αρκετά χρήματα.

Ο Πι Τζέι Τάκερ παίρνει 11 εκατ. δολάρια τον χρόνο στους Σίξερς. Καθόλου άσχημα για έναν παίκτη με συγκεκριμένο ταβάνι επιθετικά (συνήθως ακροβολίζεται στη γωνία για να παίρνει corner three), αλλά με εξαιρετική δουλειά στην άμυνα. Φέτος στους Σίξερς είχε μόλις 3.5 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, αλλά ο Ρίβερς τον άφηνε στο παρκέ περίπου 25 λεπτά.

Ο Τάκερ λοιπόν μίλησε για τον μισθό του και τόνισε πως δεν παίρνει αρκετά. «Γι' αυτό δεν πληρώνομαι αρκετά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πως είμαι... κοινωνικός λειτουργός και ρολίστας στο ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του.

