O Nίκολα Γιόκιτς έφτασε τους 100 πόντους στους τρεις πρώτους τελικούς της καριέρας του και μπήκε σε ένα κλειστό club.

Οι Νάγκετς πήραν το τρίτο ματς των τελικών του ΝΒΑ και πλέον προηγούνται με 2-1, ψάχνοντας άλλες δύο νίκες για τον τίτλο. Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει τα όργια στους τελικούς και έγινε ο πρώτος παίκτης με 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ματς τελικών.

Eπίσης μαζί με Μάρεϊ, έγιναν οι πρώτοι συμπαίκτες σε παιχνίδι τελικών που πέτυχαν triple-double ταυτόχρονα. Ο πρώτος είχε 32 πόντους, 21 ριμπάουντ και 10 ασίστ και ο δεύτερος μέτρησε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες.

Αλλά ο Joker δεν σταμάτησε εκεί. Ο Σέρβος σέντερ έχει συμπληρώσει 100 πόντους στους πρώτους τρεις τελικούς ΝΒΑ της καριέρας του. Με αυτό τον τρόπο έγινε ο πέμπτος παίκτης της ιστορίας με 100+ πόντους στους τρεις πρώτους τελικούς του. Οι υπόλοιποι είναι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Άλεν Άιβερσον, Ρίκ Μπάρι και Γουίλις Ριντ.

