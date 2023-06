Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ πουλάει τη βίλα του στο Όρεγκον και πλέον τα πάντα φαντάζουν να είναι ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Σε μια κίνηση με νόημα προχώρησε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ! Μια κίνηση που μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί όμως και τίποτα!

Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς έβαλε πωλητήριο στη βίλα του στο Γουεστ Λιν του Όρεγκον, η οποία απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το «Moda Center» όπου αγωνίζονται οι Μπλέιζερς.

Το σίγουρο είναι ότι ο «Dame» έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πόρτλαντ έως το 2024! Συγκεκριμένα είχε έως το 2024 και στη συνέχεια υπέγραψε νέα επέκταση έως το 2027 για επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια. Όπερ και σημαίνει ότι για να αποχωρήσει από τους Μπλέιζερς θα πρέπει να βρεθεί και το κατάλληλο trade.

Πάντως δεν περνάει απαρατήρητη η κίνησή του να βάλει πωλητήριο στη βίλα του ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Φέτος είχε κατά μέσο όρο 32.2 πόντους, 7.3 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ σε 58 ματς, σουτάροντας με 46% εντός παιδιάς, 37% στα τρίποντα και 91% στις βολές.

