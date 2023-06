Ο Φρανκ Βόγκελ ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Φοίνιξ Σανς.

Ο Φρανκ Βόγκελ είναι ο νέος προπονητής των Φοίνιξ Σανς. Ο 21ος στην ιστορία της ομάδας και ο πρώτος που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας της Αριζόνα.

Οι Σανς ανακοίνωσαν τη συμφωνία με κάθε επισημότητα και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ματ Ίσμπια να τονίζει: «Είναι μία σημαντική ημέρα για τον οργανισμό μας καθώς συνεχίζουμε να δημιουργούμε μία κουλτούρα πρωταθλητισμού».

Ο ίδιος ο Βόγκελ, ο οποίος σε λίγες ώρες θα δώσει και την πρώτη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε: «Είναι τιμή να αναλαμβάνω τους Σανς. Είναι ένας πρώτης τάξεως οργανισμός, μία ομάδα με τεράστιο ταλέντο, η οποία θέλει να κερδίζει. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω εδώ».

Introducing the newest head coach of the Phoenix Suns, Frank Vogel! 🏜️ pic.twitter.com/2btwgfMIrN