Ο Τάιλερ Χίρο έχει ξεκινήσει να προπονείται μετά τον τραυματισμό του στο χέρι στο Game 1 με τους Μπακς, ωστόσο έχει σκέψεις να μην επιστρέψει στη δράση τη φετινή σεζόν.

Οι Χιτ αναγκάστηκαν γρήγορα μέσα στα play-offs να χρησιμοποιήσουν το... plan b τους, όταν ο Τάιλερ Χίρο έσπασε το χέρι του στο Game 1 των παιχνιδιών με τους Μιλγουόκι Μπακς. Παρόλα αυτά, πήραν εξαιρετικό βαθμό σε όλες τους τις προκλήσεις και έφτασαν να διεκδικούν τον τίτλο του NBA, όντες στο 1-1 με τους Νάγκετς τη δεδομένη στιγμή.

Ο Χίρο έμεινε παραγκωνισμένος στην άκρη του πάγκου να παρακολουθεί την προσπάθεια της ομάδας του και να ακολουθεί την κατάλληλη θεραπεία για να επιστρέψει στα παρκέ. Ο άσσος του Μαϊάμι έχει ξεκινήσει να κάνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να επαναφέρει το χέρι του στην επιθυμητή κατάσταση, όμως όπως φαίνεται έχει δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει ή όχι να ενσωματωθεί ξανά στο ρόστερ τη φετινή σεζόν.

Reporting from #NBAFinals: I spoke with Tyler Herro ahead his Game 2 pregame routine and he told me he experiences both soreness and swelling in the right hand after shooting and he can feel the soreness when he’s making a “follow through” shooting motion. He also shared his…