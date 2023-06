Όπως φαίνεται θα είναι μεγάλη η «καμπάνα» που θα δεχθεί ο Τζα Μοράντ μετά και το τελευταίο περιστατικό με το όπλο.

Μπορεί ο σούπερ σταρ των Μέμφις Γκρίζλις να δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα είναι... βαρύς ο πέλεκυς της τιμωρίας.

Μετά και το νέο βίντεο να κρατάει όπλο σε live Instagram, ο Τζα Μοράντ αναμένεται να αντιμετωπίσει βαριά τιμωρία, κάτι που είπε και ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γουίντχορστ στο «Get Up» του ESPN.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι «οι ενδείξεις κάνουν λόγο για βαριά τιμωρία» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα στην εκπομπή και συνέχισε: «Το γεγονός ότι εμπλέκεται η Ένωση Παικτών δεν δείχνει ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με κάτι που έχουμε δει. Νομίζω επίσης ότι ο Άνταμ Σίλβερ περιμένει να υπάρξουν πολλές αντιδράσεις».

.@WindhorstESPN reacts to the latest on Ja Morant: pic.twitter.com/aPowoq3kw3