Ο πρόεδρος των Μπόστον Σέλτικς, Μπραντ Στίβενς εξήγησε πως ο Τζο Ματσούλα θα παραμείνει στη θέση του head coach.

Οι Μπόστον Σέλτικς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απόλυτη ανατροπή κόντρα στους Χιτ. Επέστρεψαν μεν από το 0-3 φέρνοντας στα ίσα τη σειρά όμως το Μαϊάμι πανηγύρισε τη νίκη στο Game 7 και παράλληλα, την πρόκριση στους NBA Finals όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στους Νάγκετς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τζο Ματσούλα θα παραμείνει στη θέση του head coach όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, Μπραντ Στίβενς. Φέτος οδήγησε τους Σέλτικς στο δεύτερο καλύτερο ρεκόρ της Ανατολής (57-25) όμως το εμπόδιο των Χιτ στους τελικούς της Ανατολής αποδείχτηκε απροσπέλαστο.

