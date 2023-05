Στο στόχαστρο των Λέικερς βρίσκεται ο Γκέιμπ Βίνσεντ των Χιτ που παίζει διεκδικεί πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι Χιτ θα δώσουν το ματς της σεζόν απόψε (03:30) κόντρα στους Σέλτικς, αφού οι δυο τους θα κοντραριστούν στο Game 7 στη Βοστώνη για την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Sean Deveney, οι Λέικερς... γλυκοκοιτάζουν ένα σημαντικό μέλος των Χιτ σε αυτή την πορεία. Ο λόγος για τον Γκέιμπ Βίνσεντ, τον οποίο έχουν βάλει στο ραντάρ τους για την offseason που έρχεται και θα κάνουν την κίνηση τους.

O 26χρονος guard που το καλοκαίρι θα είναι unrestricted free agent, μετρά 17 πόντους μέσο όρο στη σειρά με τους Σέλτικς και σουτάρει με 50% στα τρίποντα.

Gabe Vincent is a player the Lakers should target this off-season according to a Western Conference GM.

(via Sean Deveney) pic.twitter.com/r59qD8Wgmm