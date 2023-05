Ο Ιγκόρ Κοκόσκοβ παραμένει στο ΝΒΑ και υπέγραψε συμβόλαιο με τους Χοκς ώστε να είναι το δεξί χέρι του Κουίν Σνάιντερ.

Είχε γίνει γνωστό εδώ και λίγο διάστημα πως ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ θα παρέμενε στους πάγκους του ΝΒΑ, καθώς μετά τη θητεία του στους Νετς ως βοηθός των Στιβ Νας και Ζακ Βον, είχε ανοίξει συζητήσεις με τους Ατλάντα Χοκς.

Η επικοινωνία των δύο πλευρών φαίνεται πως έφτασε γρήγορα σε «γάμο», αφού οι πληροφορίες του Έιντριαν Βοϊναρόφσκι από το ESPN αναφέρουν πως ο Κοκόσκοφ υπέγραψε ήδη το συμβόλαιό του.

Με αυτό, δεσμεύεται να είναι το... δεξί χέρι του Κουίν Σνάιντερ στην Ατλάντα.

