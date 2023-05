Αντετοκούνμπο σε Καρμέλο: «Ευχαριστώ που με... πίεσες να φτάσω ψηλότερα, συγχαρητήρια για τη θρυλική καριέρα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Καρμέλο Άντονι, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρση του από το μπάσκετ.

Το μπάσκετ και το ΝΒΑ έγινε πιο.. φτωχό από σήμερα, αφού ο Καρμέλο Άντονι έριξε τους τίτλους τέλους της καριέρας του. Ένας από τους σπουδαίτερους σκόρερ της ιστορίας, θρύλος της Team USA που δικαιωματικά θεωρείται από τους κορυφαίους ever που δεν πήραν πρωτάθλημα.

Το μεγαλείο του Μέλο αναγνώρισε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ανάρτηση του στα social media. Ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ και πρωταθλητής με τους Μπακς το 2021 αποθέωσε τον Άντονι, γράφοντας: «Σε ευχαριστώ που με πίεζες να φτάσω ψηλότερα και συγχαρητήρια για τη θρυλική σου καριέρα».

Φυσικά οι δύο τους έδωσαν πολλές μάχες, ειδικά στα ματς των Νικς με τους Μπακς και υπάρχει αμοιβάιος σεβασμός ανάμεσα τους. Θα λείψει πολύ από το μπάσκετ ο χαρισμαρικός Μέλο.

Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα σταρ

Thank you for pushing me higher and congratulations on a legendary career 💪🏾🙌🏾 #STAYME7O @carmeloanthony pic.twitter.com/vk5700C6XD