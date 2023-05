Οι Τορόντο Ράπτορς θα συναντήσουν τον Στιβ Νας, προκειμένου να συζητήσουν για τη θέση του προπονητή.

Οι Τορόντο Ράπτορς είναι μία από τις ομάδες που αναζητούν προπονητή για τη νέα σεζόν. Και ανάμεσα στους υποψήφιους είναι και ο Στιβ Νας, με τους Καναδούς να έχουν συνάντηση με τον δύο φορές MVP και φυσικά καμάρι της χώρας.

Στις δύο σεζόν που ο Νας ήταν πρώτος προπονητής στους Μπρούκλιν Νετς είχε ρεκόρ 94 νίκες και 67 ήττες. Η κορυφαία του στιγμή ήταν η σειρά των Νετς με τους Μπακς, όπου η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο προκρίθηκε στο Game 7.

Είναι δεδομένο ότι το Τορόντο δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στον Νας, αφού στη λίστα του υπάρχουν και άλλοι προπονητές.

