Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν περιορίσει τη λίστα των υποψήφιων προπονητών, με σκοπό να κλείσουν την υπόθεση σύντομα. Αυτοί είναι οι Νικ Νερς, Κένι Άτκινσον και Έϊντριαν Γκρίφιν.

Η ώρα για την ανακοίνωση του νέου προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς πλησιάζει. Με τους πρωταθλητές του 2021 να έχουν μειώσει στους τρεις τους υποψήφιους για τη θέση που άφησε κενή ο Μάικ Μπούντενχολζερ, μετά την απόλυσή του.

Στη λίστα υπάρχει ο πρώην προπονητής των Τορόντο Ράπτορς, Νικ Νερς, για τον οποίον πάντως ενδιαφέρονται τόσο οι Σανς, όσο και οι Σίξερς.

Ο Κένι Άτκινσον, βοηθός στο Γκόλντεν Στέιτ, είναι το άλλο όνομα, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο βοηθός του Νερς στο Τορόντο, Έιντριαν Γκρίφιν.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις με τους τρεις προπονητές.

