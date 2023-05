Το show του Τζίμι Μπάτλερ στο Game 1 κόντρα στους Σέλτικς, θύμισε τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

Το έχει πάρει προσωπικά ο Τζίμι Μπάτλερ στα play-offs και παλεύει να οδηγήσει τους Χιτ στο πρωτάθλημα, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο ΝΒΑ. Ο Jimmy Buckets μας χάρισε άλλη μια παράσταση, αυτή τη φορά μέσα στη Βοστώνη, υπογράφοντας το break του Μαϊάμι. Ο ηγέτης της ομάδας του Σποέλστρα τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 6 κλεψίματα σε 44 λεπτά συμμετοχής. Είχε 10/21 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 8/8 βολές.

Aυτή ήταν και δεύτερη φορά στην καριέρα του Μπάτλερ με 30+ πόντους και 5+ σε ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα σε εκτός έδρας ματς της postseason. Υπάρχει άλλος ένας παίκτη που έχει κάνει το ίδιο σε εκτός έδρας ματς. Ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Jimmy Buckets σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα φετινά play-offs.

Σίγουρα ο κορυφαίος παίκτης στα play-offs που διανύουμε. Πέταξε εκτός τους Μπακς με μυθικές εμφανίσεις, καθάρισε τη Νέα Υόρκη και θέλει να στείλει διακοπές και τους Σέλτικς.

