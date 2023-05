Ο Φρανκ Βόγκελ προστέθηκε στη λίστα των υποψήφιων για τη θέση του προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς.

Και ο Φρανκ Βόγκελ πρόκειται να συναντηθεί με τη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση του προπονητή, η οποία έμεινε κενή μετά την απόλυση του Μάικ Μπούντενχολζερ.

Η συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να γίνει αυτή την εβδομάδα, ωστόσο ο πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2020 δεν είναι ο μόνος πιθανός υποψήφιος.

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν συναντηθεί με τους Μπακς (ή πρόκειται να συναντηθούν) είναι ο Μαρκ Τζάκσον, ο Μόντι Γουίλιαμς, ο Τσαρλς Λι (ήδη μέλος του επιτελείου των Μπακς), ο Κένι Άτκινσον και ο Νικ Νερς, ανάμεσα σε άλλους.

Former Lakers coach Frank Vogel is expected to interview for Milwaukee's head coaching vacancy this week, league sources say.



