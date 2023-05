Ο Ομπράντοβιτς έψαχνε τον... Βούκσεβιτς και εκείνος ήταν στο Draft Combine του Σικάγο (vid)

Σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος άφησε αιχμές για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς, με τον Σέρβο φόργουορντ να «δοκιμάζεται» στο Draft Combine στο Σικάγο.

Η Παρτίζαν γνώρισε απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Στουντένσκι στον α' γύρο των play-offs η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί και οδυνηρή καθώς αντιμετωπίζει άμεσα το φάσμα του αποκλεισμού από τα ημιτελικά της Aba Liga και του... πρόωρου τέλους της φετινής αγωνιστικής σεζόν!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν «πυρ και μανία» μετά το τέλος του αγώνα ενώ μεταξύ άλλων άφησε και αιχμές για την «απουσία» του Τρίσταν Βούκσεβιτς ο οποίος έχει δηλώσει συμμετοχή στο ερχόμενο draft και «δοκιμάζεται» στην άλλη άκρη του Ατλαντικού: «Βρίσκεται κάπου στην Αμερική» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Συγκεκριμένα ο Βούκσεβιτς βρίσκεται στο Σικάγο και πιο συγκεκριμένα στο «Draft Combine» που διεξάγεται στην «Wintrust Arena» από τις 15 έως και τις 21 Μαΐου. Ο ειδικός στα θέματα του draft στο ΝΒΑ, Τζόναθαν Γκίβονι δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς να «δοκιμάζεται» ενόψει του draft και μάλιστα να χρησιμοποιεί και εξαιρετικά λόγια για το ταλέντο του στο σουτ, παρά το γεγονός ότι βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά.

Tristan Vukcevic getting hot at the NBA draft Combine showing his terrific shooting stroke. The 7-foot+ Serbian big man has a great platform to help himself in front of a huge audience of NBA executives in Chicago, many of whom have never seen him play live. pic.twitter.com/xOthBgAlJ1