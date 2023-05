Ο Τζα Μοράντ κινδυνεύει με αποκλεισμό ακόμα και μισής σεζόν από το ΝΒΑ της νέας σεζόν και ο Ντουάιτ Χάουαρντ έσπευσε να του απονείμει κάλεσμα στην Ταϊβάν.

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός σούπερ σταρ του ΝΒΑ εμφανίστηκε σ' ένα ακόμα Live Instagram κρατώντας όπλο στα χέρια, κάτι που ενδέχεται να του στοιχίσει τα... μισά παιχνίδια της επόμενης χρονιάς στο πρωτάθλημα!

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ μπορεί να έχει αφήσει το ΝΒΑ για χάρη του πρωταθλήματος στην... Ταϊβάν ωστόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ΝΒΑ. Στο άκουσμα της εν λόγω είδησης βάλθηκε να εκμεταλλευτεί της ευκαιρίας και να καλέσει τον Τζα Μοράντ στο πρωτάθλημα που αγωνίζεται!

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media απένειμε κάλεσμα στον ηγέτη των Γκρίζλις προκειμένου να αγωνιστεί στην Ταϊβάν σε περίπτωση που τα πράγματα... στραβώσουν

Λέτε;

Aye Ja you gone get it right ! I’m still with you if anyone else ain’t you could come out here to Taiwan if anything ✊🏾 just leave it home