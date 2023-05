Ο Λόνι Γουόκερ πήρε δώρο μια φανέλα του Στεφ Κάρι με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Εκτός από σπουδαίος παίκτης, είναι και σπουδαίος άνθρωπος ο Στεφ Κάρι και το έδειξε άλλη μια φορά. Οι Γουόριορς αποκλείστηκαν από τους Λέικερς και ο ηγέτης των πολεμιστών βρήκε τον τρόπο να κάνει χαρούμενο έναν αντίπαλο του στη σειρά.

Ο Στεφ χάρισε μια υπογεγραμμένη φανέλα του στον Λόνι Γουόκερ με ένα ξεχωριστό μήνυμα. «Ποτέ δεν θα σε συγχωρήσουμε για το Game 4». Ο Γουόκερ είχε κάνει εντυπωσιακά πράγματα στο καθοριστικό τέταρτο ματς της σειράς, οδηγώντας την ομάδα του Χαμ στη νίκη. Tελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6/9 σουτ και εξαιρετική τέταρτη περίοδο.

Mπορεί να πίκρανε τον Κάρι, αλλά ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ έδειξε τον σεβασμό του με την φανέλα που του έδωσε

Steph’s message on a signed jersey for Lonnie Walker:



"Will never forgive you for Game 4.” 😂 pic.twitter.com/scxvwTQWmE