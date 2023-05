Προπονητές που πανηγύρισαν ατομικούς και ομαδικούς τίτλους την τελευταία διετία αποτελούν παρελθόν από τις ομάδες τους.

Ακόμα μια απομάκρυνση προπονητή έκανε θόρυβο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο Μόντι Γουίλιαμς αποτελεί παρελθόν από τους Σανς, πληρώνοντας το μάρμαρο του αποκλεισμού από το Ντένβερ.

Και έτσι έχουμε μια τετράδα σημαντικών προπονητών που απολύηκαν την τελευταία διετία. Ο Γουίλιαμς πριν λίγες ώρες, ο οποίος ήταν προπονητής της σεζόν το 2022 και βρέθηκε στους τελικούς το 2021. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ μετά τον αποκλεισμό των Μπακς από τους Χιτ. O coach Bud είχε αναδειχθεί coach of the year το 2019 και πρωταθλητής με τους Μπακς το 2022.

Πάμε και στον Νικ Νερς που το 2019 οδήγησε τους Ράπτορς στον τίτλο στην πρώτη σεζόν σαν πρώτος προπονητής, ενώ το 2020 είχε ψηφιστεί coach of the year. Τέλος δεν την γλίτωσε και ο Φρανκ Βόγκελ που το 2020 είχε πανηγυρίσει πρωτάθλημα με τους Λέικερς στη... φούσκα του Ορλάντο

