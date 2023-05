Ο Κλέι Τόμπσον θα κληθεί να πάρει μια μεγάλη απόφαση για το μέλλον του.

Οι Γουόριορς αποκλείστηκαν από τους Λέικερς, αφού έχασαν στο Game 6 και πλέον θα πρέπει να κάνουν τον προγραμματισμό τους για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι... πολεμιστές σκοπεύουν να ζητήσουν από τον Κλέι Τόμπσον να υποστεί μείωση στις αποδοχές του, αν υπογράψει την επέκταση με την ομάδα του Κερ.

Ο Κλέι θα είναι unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι και μένει να δούμε αν θα συνεχίσει στο Γκόλντεν Στέιτ ή θα τραβήξει για άλλες πολιτειες. Ο Τόμπσον ήταν σε κακή βραδιά στο Game 6, αφού μέτρησε 8 πόντους με 2/12 τρίποντα και 3/19 σουτ. Δεν θύμισε σε τίποτα τον παλιό καλό Κλέι.

