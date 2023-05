Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν μοιραίος για τους Γουόριορς στο τέλος του Game 4 με τους Λέικερς.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Γουόριορς, έκαναν το 3-1 και θέλουν άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους τελικούς Δύσης. Πάντως στις τελευταίες κατοχές σίγουρα ο Ντρέιμοντ Γκριν θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, αφού... σπατάλησε δύο κατοχές, χαρίζοντας στην ουσία τη νίκη στους λιμνάνθρωπους.

Αρχικά πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ στο 1:25 για το τέλος και αντί να προσπαθήσει να σκοράρει κόντρα στον πολύ κοντύτερο Σρέντερ, επέλεξε να τη βγάλει έξω στον Κάρι για να πάρει τρίποντο, ενώ ο Ντρέιμοντ μπορούσε να τελειώσει τη φάση από κοντά. Επιπλέον στα 15 δευτερολεπτα πήγε προς τα μέσα, και την έβγαλε έξω, δίνοντας λάθος πάσα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ντέιβις και οι Λέικερς έχασαν το ματς.

Draymond Green SOLD on back-to-back possessions in the clutch in Game 4 😳



▪️Got an offensive rebound down 1 with 25 seconds left & passed out of a wide open layup over 6’1” Dennis Schroder

▪️Threw a desperate pass to Andrew Wiggins which was stolen by Anthony Davis on the… pic.twitter.com/o4DqVYvv7H