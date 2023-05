Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι Νάγκετς για το περιστατικό του Γιόκιτς με τον ιδιοκτήτη των Σανς.

Οι Σανς ισοφάρισαν τη σειρά με τους Νάγκετς σε 2-2, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση των Ντουράντ και Μπούκερ, ενώ ματσάρα από την πλευρά του Ντένβερ έκανε ο Γιόκιτς. Πάντως υπήρχε ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Joker που έκλεψε την παράσταση ήταν ο καυγάς του σέντερ των Νάγκετς με τον ιδιοκτήτη των Σανς, Ματ Ίσμπια. Η μπάλα έπεσε στα χέρια του Ίσμπια και ο Γιόκιτς πήγε να την αρπάξει από εκείνον. Ο Ίσμπια δεν την έδωσε

Εκείνος δεν την έδωσε και η μπάλα εκτοξεύτηκε στις παραπάνω θέσεις, ενώ ο Γιόκιτς έσπρωξε λίγο τον Ίσμπια που έπεσε προς τα πίσω. Πλέον έχουμε το... τρίτο ημίχρονο και το τι μπορεί να γίνει με τον Σέρβο και αν εκείνος μπορεί να τιμωρηθεί για τα επόμενα ματς.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΒΑ, ένας παίκτης πρέπει να αποβάλλεται αν πηγαίνει πάνω στις κερκίδες χωρίς να υπάρχει συνέχεια ενός play. Μία από τις περιπτώσεις που μπορεί να το κάνει, π.χ βουτήξει στις κερκίδες για να σώσει τη μπάλα. Μένει να δούμε αν το ΝΒΑ θα επιβάλλει κάποια τιμωρία στον Γιόκιτς.

TRUE or FALSE: Nikola Jokic will be suspended for his incident with Suns owner Mat Ishbia 🤔



According to the NBA rulebook, a player must be ejected for “deliberately entering the stands other than a continuance of play.”



The NBA says it will review the play. pic.twitter.com/ojByKivPyV