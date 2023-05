Ο Nτέβιν Μπούκερ κάνει θραύση σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες της επίθεσης.

Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ανάμεσα στους 2-3 καλύτερους παίκτες των play-offs του ΝΒΑ, αφού κάνει απίθανες εμφανίσεις. Ο παίκτης των Σανς παλεύει να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή στη σειρά με το Ντένβερ και μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ της postseason. Mετρά 295 πόντους, τη στιγμή που ο δεύτερος Κάρι έχει 285.

Εκτός από αυτά ο D-Book είναι πρώτος και σε άλλες ειδικές κατηγορίες της επίθεσης. Πάμε να τα δούμε. Πρώτος σε πόντους στο transition, πρώτος σε πόντους με driver, αλλά και με pull ups. Πρώτος και σε σουτ μέσης απόστασης. Αναμφίβολα ο Μπούκερ είναι ο κορυφαίος επιθετικός στα φετινά play-offs και κάνει να αισιοδοξεί το Φοίνιξ.

Devin Booker this playoffs:



— 1st in transition points

— 1st in isolation points

— 1st in points on drives

— 1st in points on pull ups

— 1st in mid-range points



Nobody is scoring the ball better right now. pic.twitter.com/TqT3yWvHLK