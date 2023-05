Μπέβερλι: «Το 50% των παικτών του ΝΒΑ δεν αγαπάνε το μπάσκετ» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι υποστήριξε σε δηλώσεις ότι σχεδόν οι μισοί παίκτες που αγωνίζονται στο ΝΒΑ δεν αγαπούν το μπάσκετ.

Μέσω του podcast «Pat Bev» ο έμπειρος γκαρντ των Σικάγο Μπουλς μίλησε έξω από τα δόντια όσον αφορά την αγάπη των παικτών για το μπάσκετ.

«Το 50% δεν αγαπάει το μπάσκετ. Και είμαι και ευγενικός που λέω αυτό το ποσοστό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάτρικ Μπέβερλι και συνέχισε:

«Και αυτό λόγω της προετοιμασίας που υπάρχει. Να πας στην προπόνηση, να δεις βίντεο, να σουτάρεις βολές, να βελτιώσεις σουτ τα οποία ενδεχομένως να μην χρειάζεσαι, να μάθεις την φιλοσοφία του προπονητή ακόμα και αν είναι διαφορετική από εσένα».

Και συνέχισε: «Πολλοί συμπαίκτες είναι πραγματικά πολύ καλοί, αλλά από την άλλη δεν αγαπούν το μπάσκετ» ενώ είπε επίσης ότι «και πολλοί ακόμα παίκτες που κατακτούν πρωταθλήματα, δεν τους αρέσει πραγματικά το μπάσκετ».

“What percentage of NBA players don’t love basketball?”



- @rone



“50% and I’m being nice”



- @patbev21



Pat Bev didn’t hold back on this episode of @PatBevPod pic.twitter.com/2H183Jjs2u