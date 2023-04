Στο ρελαντί η Μονακό τη Σολέ πριν το Τελ Αβίβ, τρίποντο νίκης ο Ντε Κολό για τη Βιλερμπάν (vid)

Με νίκες συνέχισαν η Μονακό και η Βιλερμπάν κόντρα σε Σολέ και Νανσί αντίστοιχα για παιχνίδια της 31ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Λίγο πριν από το ταξίδι στο Τελ Αβίβ όπου θα προσπαθήσει να ξαναπάρει το πλεονέκτημα της έδρας από τη Μακάμπι, η Μονακό επικράτησε της Σολέ εντός έδρας με 94-86 και διατήρησε την απόσταση ασφαλείας από τις υπόλοιπες ομάδες έχοντας ρεκόρ 26-6.

Πρώτος σκόρερ για τους Μονεγάσκους ήταν ο Γιακούμπα Ουαταρά με 18 πόντους έχον τας 1/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα 4/4 βολές και 4 ριμπάουντ. Ο Στραζέλ πρόσθεσε άλλους 14 πόντους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μπλόσομγκεϊμ (10π.), Οκόμπο (10π.) και Μοτιεγιούνας (11π.) Να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκαν οι Λόιντ και Τζον Μπράουν.

Στην έδρα της Νανσί, ο Νάντο Ντε Κολό με τρίποντο στα 7'' πριν από το τέλος χάρισε τη νίκη στην Βιλερμπάν με 84-83. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν και ο καλύτερος του παρκέ συνολικά στο ματς έχοντας 21 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 3/4 βολές. Σε απόδοση τον ακολούθησαν οι Φαλ (19π., 13ριμπ.) και Λάιτι (16π., 7ριμπ.)

Nando De Colo with ICE IN HIS VEINS! 🥶pic.twitter.com/mlc4MtIhWz