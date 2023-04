Το όνομα του Τζοέλ Εμπίντ εμφανίζεται με ερωτηματικό για το Game 1 των Σίξερς με τους Σέλτικς σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντοκ Ρίβερς.

Σίξερς και Σέλτικς έχουν ήδη λάβει θέση στην εκκίνηση για τη δική τους «μάχη» στη σειρά της Ανατολής και η Φιλαδέλφεια... βασανίζεται από την περίπτωση του Τζοέλ Εμπίντ. Ο θηριώδης σέντερ της ομάδας και υποψήφιος MVP της κανονικής περιόδου, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο μετά το Game 3 με τους Νετς.

Δεν κατάφερε να δώσει το παρών στο τέταρτο και τελευταίο ματς με το Μπρούκλιν, ενώ η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη και στο πρώτο παιχνίδι με τους Κέλτες (02/05, 02:30).

Φαίνεται πως η κατάσταση του Εμπίντ είναι πιο σοβαρή από την αρχική εκτίμηση και αναμένεται να δούμε την εξέλιξή της.

